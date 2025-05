Der zweite Trailer von Grand Theft Auto VI zog innerhalb von 24 Stunden 475 Millionen Aufrufe an

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Grand Theft Auto VI ganz oben auf der Liste der am meisten erwarteten Spiele steht. Mit der überraschenden Enthüllung des Trailers Anfang der Woche strömten die Fans in Scharen, um ihn sich anzusehen und jedes kleinste Detail des neuen Filmmaterials zu begutachten.

Laut The Hollywood Reporter haben genug Menschen den Trailer auf allen Plattformen gesehen, um ihn zum größten Videospiel-Trailer aller Zeiten zu machen. 475 Millionen Aufrufe wurden von dem Trailer in den ersten 24 Stunden gesammelt, sagte Rockstar der Publikation, was die 93 Millionen Aufrufe des ersten Trailers im gleichen Zeitraum in den Schatten stellt.

Der im Trailer zu hörende Song "Hot Together" von The Pointer Sisters hat laut Spotify ebenfalls einen Anstieg der Streams um 182.000 % verzeichnet. "Grand Theft Auto durchbricht die Popkultur wie kaum etwas anderes", sagt Sulinna Ogg, Global Head of Editorial bei Spotify. "Musik war von Anfang an ein Synonym für die Serie, daher ist es großartig zu sehen, wie sich sowohl neue als auch etablierte Fans auf diese Weise mit einem ikonischen Track verbinden."

Es scheint, dass der Hype um GTA VI trotz der Verschiebung der Veröffentlichung auf das nächste Jahr groß bleibt.