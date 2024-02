Der zweite Trailer von Godzilla x Kong: The New Empire ist noch verrückter als der erste

HQ

Godzilla-Fans haben in letzter Zeit gut gegessen. Letztes Jahr haben wir nicht nur den exzellenten Godzilla Minus One bekommen, sondern jetzt können wir uns auch auf noch mehr Action mit der großen Echse freuen, wenn sie sich wieder mit King Kong zusammentut.

Im zweiten Trailer zu Godzilla x Kong: The New Empire erfahren wir diesmal viel mehr Details zur Story. Es gibt einige menschliche Charaktere, denen wir folgen müssen (schnarchen), aber ansonsten scheint ein großer Fokus auf unsere CGI-Giganten gelegt worden zu sein.

Wir sehen auch eine ganze Gesellschaft von riesigen Affen im Trailer, was uns fragen lässt, warum es in dieser Version der Erde kein Szenario wie Planet der Affen gab, vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Primaten so groß wie Wolkenkratzer sind.

Schaut euch den Trailer unten an, und Godzilla x Kong: The New Empire erscheint am 29. März.