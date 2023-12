News

Pokémon Karmesin/Purpur

Der zweite Teil des verborgenen Schatzes von Area Zero in Pokémon Karmesin und Purpur ist jetzt verfügbar! Die Indigo-Scheibe steht jetzt zum Download bereit, um den DLC abzuschließen und die neuen Funktionen in der Blueberry Academy, an Unterwasserorten und mehr zu entdecken.