Der zweite Hotfix von MindsEye ist da und beseitigt eine Reihe von Fehlern und Problemen

Build a Rocket Boy hat seinen zweiten Hotfix für MindsEye veröffentlicht, ein Update, das darauf abzielt, einige Kernteile des Spiels zu verbessern, Fehler zu beseitigen und mehrere gemeldete Probleme zu beheben. Es ist kein massiver Hotfix, aber er deckt ein breites Maß an Grundlagen ab, was zeigt, dass der Entwickler sich verpflichtet hat, das Spiel in eine gute Form zu bringen.

Was diesen Hotfix betrifft, sind die vollständigen Patchnotes unten zu sehen:



Kontinuierliche Leistungsverbesserungen in Bezug auf CPU-, GPU- und Speicherauslastung.



Es wurde ein Problem mit KI-Fahrzeugkollisionen behoben.



Behebung einiger Probleme, die zum Absturz des Spiels führten.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler während der Zwischensequenz in der Mission "Doxxed" einen Missionsfehler erhalten konnten.



Das Red Sky Car kann während einer Filmsequenz nicht mehr zerstört werden.



Die Buggy-Federn ziehen sich korrekt zusammen und die Reifen drehen während der Fahrt durch, wenn die Bewegungsunschärfe ausgeschaltet ist.



Ein unsichtbarer Collider wurde entfernt, der den Fortschritt in der Mission "Ein neuer Begleiter" blockierte.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Fahrzeuge am Ziel in der Mission "Ein neuer Begleiter" despawnten.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den DPR- und Delta.45-Waffen aneinander befestigt wurden.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem VFX-Funken bei beschädigten Drohnen zu hell erschienen.



Korrigierte KI-Charaktere, die Waffen in einem 90-Grad-Winkel halten.



Die Grafik einiger männlicher Charaktermodelle, die von Fahrzeugen getroffen werden, wurde korrigiert.



Nur PC:



Build.MindsEye: Die Editor-Kamera kann jetzt durch die Karte und statische Objekte clippen.



Es wurde eine Warnung für Benutzer von AMD-CPUs hinzugefügt, die nicht auf eine Version von Windows mit Leistungsverbesserungen bei der Verzweigungsvorhersage aktualisiert haben.



Der Patch ist auf allen Plattformen verfügbar, und wie der Entwickler es ausdrückt, beabsichtigt er, "weiterhin regelmäßige Updates zu veröffentlichen und eng mit der Community zusammenzuarbeiten, um das Erlebnis zu verbessern. Wir sind fest entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um eurem Feedback zu folgen."