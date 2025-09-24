HQ

Heute ist es 20 Tage her, dass Silksong auf allen Plattformen veröffentlicht wurde und vom ersten Tag an im Game Pass verfügbar war. Seitdem feiert Team Cherry den großen Erfolg des Nachfolgers, aber sie haben nicht in ihren australischen Büros gewartet und ihre Notizen gezählt. Tatsächlich haben sie hart an dem Spiel gearbeitet, Fehler optimiert und den Schwierigkeitsgrad einiger früher Phasen des Gameplays ausbalanciert, obwohl sie heute nur ersteres berühren.

Der zweite große Patch für Hollow Knight: Silksong ist da und behebt mehrere Fehler, insbesondere in Bezug auf die Werkzeuge, die Hornet über die Wappen verwendet. Die vollständigen Patchnotes für Hollow Knight: Silksong Patch 2 findet ihr weiter unten.

Hollow Knight: Silksong Hinweise zu Patch 2



Die Option für den Dithering-Effekt wurde in den erweiterten Videoeinstellungen hinzugefügt (nur PC). Reduziert Farbstreifen, kann aber das Erscheinungsbild von Vordergrundelementen etwas weicher machen. Der Standardwert ist auf 'Aus'.



Die Beschreibung des Erfolgs "Herolds Wunsch" wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass Spieler sowohl den Wunsch erfüllen als auch das Spiel beenden müssen.



Problem, bei dem "Wilde Bestiefliege" in Fernen Feldern manchmal unter der Lava blieb – gefixt



Problem, bei dem Schreinwächter Seth während des Kampfes aus dem Feld kam – gefixt



Ein seltener Fall wurde behoben, bei dem der zweite Wächter den Spieler während des Kampfes aus dem Feld warf.



Es wurde ein Fang hinzugefügt, um zu verhindern, dass Lugoli manchmal vom Bildschirm fliegt und während des Kampfes nicht zurückkehrt.



Die Wahrscheinlichkeit, dass Seidenscheren im Kampf in der Kapelle des Schnitters im Aus stecken bleiben, wurde weiter verringert.



Es wurden verschiedene Fälle behoben, in denen man an Bossen starb, während man sie tötete, was dazu führte, dass Todessequenzen chaotisch oder nicht synchron abgespielt wurden.



Problem, bei dem die Schamanenbindung in einen unteren Übergang einen Softlock verursachte – gefixt



Die Positionen der Kokons an einigen Orten wurden aktualisiert, um zu verhindern, dass sie in unzugänglichen Bereichen spawnen.



Problem, bei dem die Kurierlieferung von Flüssiglack im Stahlseelen-Modus nicht zugänglich war – gefixt



Problem, bei dem einige NPCs verfluchte Hinweisdialoge in bestimmten Fällen nicht korrekt wiedergaben – gefixt



Problem, bei dem Pondcatcher Reed nach dem Singen nicht wegfliegen konnte – gefixt



Ein Problem wurde behoben, bei dem Verdania-Speicherkugeln manchmal mehrschichtige Bildschirmrand-Burst-Effekte wiedergaben.



Problem, bei dem der Break-Zähler für bestimmte Multihitter-Tools nicht funktionierte, z. B. Conchcutter – gefixt



Problem, bei dem der Schadensmultiplikator von "Volt-Filament" für bestimmte Seidenfertigkeiten nicht angewendet wurde – gefixt



Problem, bei dem Zahnräder und Irrlichter fälschlicherweise auf Schädelschwingen zielten – gefixt



Problem, bei dem Cogflies ihre HP bei einem Szenenwechsel fälschlicherweise auf volle Werte zurücksetzten – gefixt



Problem, bei dem die Kurvenklaue immer beim ersten Treffer brach, nachdem sie abgelenkt wurde – gefixt



Problem, bei dem Plasmiumphiole und Flohgebräu bei Bänken manchmal nicht wie vorgesehen wiederhergestellt wurden – gefixt



Verschiedene andere kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen.



Alle Fehlerbehebungen werden rückwirkend angewendet, sodass Spieler, die auf einen wichtigen Fehler gestoßen sind, der den Fortschritt verhindert, jetzt fortfahren können.

Darüber hinaus besteht die nächste Aufgabe von Team Cherry mit höchster Priorität darin, die Übersetzung des Spiels in vereinfachtem Chinesisch komplett zu überarbeiten. Sie haben ein Lokalisierungsteam damit beauftragt, daran zu arbeiten, ermutigen aber auch die PC-Community, in der Zwischenzeit eine inoffizielle Übersetzung zu nutzen, die von einer Gruppe von Hollow Knight-Fans angefertigt wurde und von der sie gute Referenzen erhalten haben. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Team Chery voll und ganz auf der Seite der Modding-Community für ihr Spiel steht.

Habt ihr Silksong schon aktualisiert und was haltet ihr bisher von dem Spiel?