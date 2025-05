Der zweite DLC von The Rise of the Golden Idol ist jetzt erhältlich

HQ

Was kommt dabei heraus, wenn man uralte Prophezeiungen, angeblich göttliche Mächte und eine tiefe Verschwörung vermischt, die bis zu einem Monarchen reicht? Nun, du bekommst The Lemurian Phoenix, den zweiten DLC für das Abenteuer-Puzzler von Color Gray Games The Rise of the Golden Idol.

Wie schon beim ersten DLC des Spiels - The Sins of New Wells - erhalten wir Zugang zu einer Handvoll neuer Fälle, in die wir eintauchen können, wobei jeder ein Stück eines größeren Geheimnisses enthüllt. Wenn du Zugang zum Detektivpass hast, ist der lemurische Phönix enthalten. Ansonsten könnt ihr den DLC einzeln für 4,99 £/5,89 € erwerben.

The Rise of the Golden Idol wurde erstmals im November 2024 veröffentlicht und beeindruckte uns mit seinem kniffligen, aber lohnenden Gameplay, der einzigartigen Grafik und der unendlichen Liebe zum Detail. Schaut euch hier unsere Rezension des vollständigen Spiels und den Trailer zu The Lemurian Phoenix unten an: