Der zweite DLC von Remnant II erscheint am 23. April

Remnant II hat gerade seinen nächsten DLC enthüllt. Dieser nächste Schritt auf dem Post-Launch-Weg von Remnant II mit dem Titel "The Forgotten Kingdom" soll noch in diesem Monat, am 23. April, starten.

Es wird einzeln für 9,99 $ oder als Teil eines größeren DLC-Pakets für 24,99 $ erhältlich sein, das nach der Veröffentlichung von The Forgotten Kingdom verfügbar sein wird. In diesem Bundle erhaltet ihr The Awakened King, The Forgotten Kingdom und den letzten DLC, wenn er später in diesem Jahr erscheint.

Natürlich wird es neben einer neuen Geschichte, die es zu erkunden gilt, und den üblichen zusätzlichen Waffen, Bossen, Ringen und mehr, auf die man sich freuen kann, auch einen neuen Archetyp geben, der nächste Woche richtig enthüllt wird. Haltet die Augen offen und schaut euch unten den Trailer zu The Forgotten Kingdom an: