Der zweite Blick auf Zootropolis 2 beinhaltet eine brutal ehrliche Therapiesitzung

Disney hat gerade den zweiten Trailer zu Zootropolis 2 (oder Zootopia 2, wie es in einigen anderen Regionen genannt wird) vorgestellt. Die animierte Fortsetzung, die ab November in die Kinos kommt und Disneys große Wette auf das Thanksgiving-Wochenende wird (wieMoana 2 es letztes Jahr der Fall war), wird Jason Bateman als Fuchs Nick Wilde und Ginnifer Goodwin als Kaninchen Judy Hopps zurückbringen, während die beiden ein weiteres großes Abenteuer durch die Tierutopie erleben.

Der neueste Trailer beginnt damit, dass die Partner Wilde und Hopps in einer erschütternd ehrlichen Therapiesitzung zu sehen sind, bevor wir etwa 90 Sekunden intensives Abenteuer erleben, mit Anspielungen und Anspielungen auf die weite Welt und die starbesetzte Besetzung, aus der diese Fortsetzung besteht.

In Bezug auf die offizielle Handlung lautet die Inhaltsangabe wie folgt: "Nachdem sie den größten Fall in der Geschichte von Zootropolis gelöst haben, stellen die jungen Polizisten Judy Hopps (Stimme von Ginnifer Goodwin) und Nick Wilde (Stimme von Jason Bateman) fest, dass ihre Partnerschaft nicht so solide ist, wie sie dachten, als Chief Bogo (Stimme von Idris Elba) ihnen befiehlt, dem Beratungsprogramm Partners in Crisis beizutreten. Doch es dauert nicht lange, bis ihre Partnerschaft auf die ultimative Probe gestellt wird, als sie sich auf der verschlungenen Spur eines Geheimnisses wiederfinden, das mit der Ankunft einer Giftschlange in der Tiermetropole verbunden ist. Der Trailer, das Poster und die Trailer-Standbilder stehen jetzt zum Download und Teilen zur Verfügung."

Da der Premierentermin für den 26. November festgelegt ist, könnt ihr euch unten den neuesten Trailer zu Zootropolis 2 ansehen.