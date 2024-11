Der Zustand von Call of Duty: Warzone 2.0 ist beschämend

HQ

Ich kann es nicht loslassen. Das sollte ich, denn ich habe mein letztes Call of Duty: Warzone 2.0 Spiel gespielt, bis Raven Software 's Version von Activisions Battle Royale wieder eingeführt wird. Ich komme wieder. Solange Call of Duty: Black Ops 6 's Warzone im Angebot ist, werde ich das Spiel nicht mehr anfassen. Aber ich kann die Zerstörung eines großartigen Spiels, die letzten Donnerstag passiert ist, nicht loslassen.

Es gibt heute nur noch ein namhaftes Battle-Royale-Erlebnis dieser Art, das seine Server nicht mit einer Tick-Rate von 60 Hz oder mehr laufen lässt. Und dieses Spiel heißt Call of Duty: Warzone 2.0. Fortnite lief früher mit 30 Hz, hat aber alle seine Server auf 60 Hz aufgerüstet, während Apex Legends und Playerunknown's Battlegrounds auch mit 60-Hz-Servern laufen. Warzone ? 20. Sie haben eine Tick-Rate von 20 Hz, was seit vielen Jahren inakzeptabel ist und viele seltsame Feuergefechte verursacht hat, bei denen der Unterschied zwischen "Time-to-Kill" und "Time-Until-Death" zu sehr unterschiedlich war, um zwischen verschiedenen Spielern als "fair" angesehen zu werden. Teile der Online-Schlachten von Warzone haben sich im Laufe der Jahre aufgrund der schlechten Qualität der Server wie eine Lotterie angefühlt.

Omnimovement funktioniert nicht in Kombination mit den 20Hz-Servern, die Grafik ist stark verschlechtert, die Soundkulisse ruiniert und die neue Karte, Area99, ist die schlechteste Resurgence-Karte seit The Fort. Nein, Warzone läuft es im Moment nicht gut.

Der Grund, warum sie, wie im Fall von Activision, ihre Server nur mit 20 Hz statt wie ihre Konkurrenten mit 60 Hz betreiben (die Counter-Strike 2 -Server laufen mit 128 Hz), ist das Geld. Es ist viel, viel billiger, als es auf das Dreifache der Tick-Rate zu erhöhen. Darüber hinaus entfernt Activision aus dem gleichen Grund superbeliebte Karten wie Al-Mazrah, Ashika, Vondel und Fortune's Keep, wenn eine neue Karte eingeführt wird. Sie könnten alles anbieten, aber indem sie all das alte Zeug entfernen, sparen sie Geld. Und das, obwohl Warzone, wie der Rest der Call of Duty -Sphäre, eine schockierende Menge an Geld in Bezug auf den reinen Gewinn generiert (allein das Handyspiel hat Milliarden an Einnahmen generiert).

Die 20Hz Tickrate in den Servern war lange Zeit ein Problem in Warzone, aber sie hat in den letzten Monaten besser funktioniert als je zuvor. Die Probleme haben jedoch zugenommen, da Treyarch Omnimovement zu Warzone hinzugefügt hat, wodurch sich die Spieler mehr und in einem viel schnelleren Tempo bewegen. Etwas, das von den langsamen Servern, die nur 20 Mal pro Sekunde aktualisiert werden, nicht unterstützt wird. Man muss nur drei Spiele spielen, um zu spüren, dass die Dissonanz zwischen ultraschnellen Bewegungen und langsamen Server-Bildwiederholraten nicht funktioniert. Das Spiel rät und sagt voraus, wo die Dinge sein sollten, z. B. wer zuerst geschossen hat und oft, wo der Spieler, auf den du schießt, gerade steht.

Wenn Activision will, dass Warzone weiterlebt und gedeiht, müssen sie damit beginnen, das Motion Capture, die Grafik und den Sound von Modern Warfare III's Warzone zurückzubringen und definitiv auch ihre Budget-Server aufzurüsten.

Es ist jetzt auffälliger denn je, dass auch die Kugeln verklumpt sind. 20 Hz reichen (bei weitem nicht) nicht aus, um die Serverinformationen abzubilden und zu aktualisieren, da es stattdessen eher darum zu gehen scheint, ganze Pakete von Kugeln über die Server zu senden, die oft den Server erreichen, auf den Sie in ein und demselben Datenpaket schießen, und zwar über den Server. Das hat oft zur Folge, dass ich als Spieler sterbe, bevor ich überhaupt Zeit habe zu reagieren und dass sich meine Sicht auf die Begegnung selbst deutlich von dem unterscheidet, wie sie tatsächlich in der "Killcam" aus der Sicht des Gegners aussieht. Das liegt nur daran, dass das Spiel zu schnell ist und die Feuerrate zu hoch ist, als dass die langsamen und budgetären Server mithalten könnten.

Darüber hinaus ist die Grafik (wie ich bereits geschrieben habe) deutlich schlechter als in Modern Warfare III Warzone, ganz zu schweigen vom Sound. Gerade als Raven endlich den Sound/die Akustik in Modern Warfare III 's Warzone richtig hinbekam, warf uns Treyarch zurück ins Jahr 2019 und in eine Klanglandschaft, die ohne Übertreibung völlig hilflos ist. Beschämend, ist das, was es ist. Es ist eine Schande, dass der weltgrößte Spieleverlag auch nur in Erwägung zieht, die Veröffentlichung eines solchen Produkts zuzulassen.

