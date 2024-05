Der Zeuge erwartet Sie im Launch-Trailer von Destiny 2: The Final Shape

HQ

Destiny 2 Fans fangen zweifellos an, vor Vorfreude zu rocken, denn nach einer ausgedehnten Season of the Wish sind wir jetzt eine Woche von der Ankunft von Destiny 2: The Final Shape entfernt.

Da diese Erweiterung fast da ist, hat Bungie den Launch-Trailer für die Erweiterung veröffentlicht, der uns einen weiteren Einblick und Teaser in die bevorstehende Schlacht um die Traveler gibt, in die Guardians sehr bald eintauchen wird.

Während ihr euch den Trailer unten ansehen könnt, vergesst nicht, diese Woche eure Stunden in Destiny 2 zu investieren, insbesondere im Into the Light Onslaught -Modus, da Bungie die Chancen, dass eine der seltenen und mächtigen glänzenden Varianten von BRAVE-Waffen für euch droppt, massiv erhöht hat, während ihr euch durch Wellen von Feinden im Modus arbeitet.