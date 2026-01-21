Der Zelda: Phantom Hourglass-Soundtrack ist jetzt vollständig mit Nintendo Music erhältlich

HQ

Klar, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass gilt normalerweise nicht als eines der besten Zelda-Spiele, und wir sprechen selten über die Musik. Allerdings ist es tatsächlich ein etwas unterschätztes Juwel, das auf der Prämisse von The Legend of Zelda: The Wind Waker aufbaut.

Das Spiel wurde ursprünglich 2007 für den Nintendo DS veröffentlicht und wurde nicht neu aufgelegt. Deshalb erhöhen viele Menschen nun vorsichtig ihre Erwartungen, als Nintendo unerwartet ankündigte, dass der Soundtrack des Spiels der Nintendo Music App hinzugefügt wurde. Insgesamt gibt es 80 Lieder mit einer Spieldauer von 91 Minuten.

Viele hoffen, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass das Spiel auf Switch 2 ein neues Leben bekommt, entweder als Download über das Switch Online-Abonnement oder als Remaster oder Remake. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das nur Wunschdenken ist, also müssen wir beim Hören der Musik einfach die Daumen drücken.