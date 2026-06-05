Der Zelda-Klassiker Ocarina of Time bekommt ein Beatles-Makeover

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Wie würde es also klingen, wenn The Beatles den Soundtrack von Ocarina of Time covern? Nein, wir werden Sie nicht mit irgendeinem einfallslosen KI-Unsinn langweilen, sondern mit einem der beeindruckendsten Projekte, die wir seit Langem gesehen haben. YouTube-Nutzer RednasVGM hat anderthalb Jahre damit verbracht, Audioaufnahmen von The Beatles zu sammeln und die britische Band einen der klassischsten Soundtracks der Spielegeschichte covern zu lassen.

Das Endergebnis finden Sie unten, und es ist genauso verrückt, wie man erwarten würde. RednasVGM schreibt, dass "alle Musik nach Gehör gemacht wird und das gesamte Satz von Hand gemischt wird", und auf seinem Kanal findet man auch Videos, mit denen man diesem skurrilen Projekt folgen kann. Also... Damit gesagt, feiern Sie das Wochenende mit diesem Meisterwerk.