Der Zeekr 7GT erreicht beim Laden eine Spitzenleistung von 480 kW

Während die breitere Nutzung von Elektrofahrzeugen mit mehreren Hürden verbunden ist, von der Batterieproduktionstechnologie bis zu Preisen, ist die Ladegeschwindigkeit ein solches Hindernis, das viele Verbraucher davon abhält, auf batteriebetriebene Autos umzusteigen.

Der chinesische Hersteller wird jedoch die Messlatte für alle höher legen, wenn er die neue 7GT in Europa auf den Markt bringt. Wie InsideEV berichtet, unterstützt das Modell bis zu 480 Kilowatt Ladeleistung, sodass man in nur 13 Minuten von 10 auf 80 % umsteigen kann.

Es basiert auf einer neuen 800-Volt-Plattform und wird das erste Modell in Europa sein, das diesen Höhepunkt erreicht. Die obige Minutenzählung gilt für die kleinere 75-Kilowatt-Batterie, und die größere 100-Kilowatt-Batterie benötigt von 10 bis 80 % nur 16 Minuten.

Der 7GT wird als echtes "Fahrerauto" präsentiert, das sportlich wirkt und ein luxuriöses Interieur bietet, mit Preisen ab Juli ab etwa 45.000 €.