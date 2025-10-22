Der Yangwang U9Xtreme ist jetzt das beliebteste Elektrofahrzeug der Welt auf der Nordschleife

HQ

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Yangwang und sein fast schon perverses Hypercar U9Xtreme haben schon ein paar schweißtreibende Rekorde gebrochen und nun donnerten sie mit einem neuen, dem größten von allen. Das Auto hat die legendäre Nürburgring-Nordschleife nun in 6:59.157 umrundet und ist damit das schnellste Serien-Elektroauto der Welt. Auf dem zweiten Platz liegt das Xiaomi SU7 Ultra mit einer Zeit von 7:04.957 und auf Platz drei folgt der Rimac Nevera mit 7:05.298.

