Der Xbox Summer Sale hat begonnen

Traditionell gibt es in jeder Saison immer große Sale, und die Sommeraktionen sind oft eine gute Gelegenheit, in einer sonst eher trockenen Jahreszeit tolle Schnäppchen zu machen, wenn es um neue Spiele geht. Microsoft führt jetzt seinen Xbox Summer Sale durch und sie haben einige tolle Angebote.

Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir dir zehn tolle Schnäppchen für hervorragende Spiele in einer Vielzahl von Genres herausgesucht, die dich diesen Sommer garantiert unterhalten werden.

• Asterix & Obelix: Slap Them All - 80% Rabatt (£4.19 / €4,99)

• Castlevania Anniversary Collection - -80% (£3.19 / €3,99)

• DuckTales Remastered - -75% (£2.49 / € 3,59)

• Hogwarts Legacy - 60% Rabatt (£25.99 / €29,99)

• Marvel's Midnight Suns - -75% (£16.24 / €18,74)

• Mass Effect: Legendary Edition - 85% Rabatt (£8.99 / €10,49)

• Mortal Kombat 1 Premium Edition - 60% Rabatt (£35.99 / €39,99)

• Resident Evil 3 - -75% (£8.24 / €9,99)

• Robocop: Rogue City - 50% Rabatt (£24.99 / €29,99)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 50% Rabatt (£17.49 / €19,99)

Wenn du ein besonders gutes Angebot findest, wären wir dir dankbar, wenn du deinen Gamereactor-Freunden in den Kommentaren unten helfen würdest. Teilen ist wichtig, wie wir alle wissen, und der Verkauf läuft bis zum 31. Juli.