Der Xbox Summer Sale 2026 hat mit vielen tollen Angeboten begonnen

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Wie du natürlich weißt, ist es schon lange Tradition, jede Saison große Verkäufe anzubieten, und Sommeraktionen sind oft eine großartige Gelegenheit, in einer ansonsten ziemlich ruhigen Jahreszeit tolle Angebote für neue Spiele zu machen. Microsoft hat nun seinen Xbox Summer Sale 2026 gestartet, und wie üblich gibt es viel Auswahl.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir (als die nachdenklichen Menschen, die wir sind) zehn fantastische Angebote für ausgezeichnete Spiele in verschiedenen Genres ausgewählt, die Sie diesen Sommer garantiert unterhalten werden.



Assassin's Creed Shadows – 55 % Rabatt (£31,49 / €35,99)



Battlefield 6 – 50 % Rabatt (£34,99 / €39,99)



Blue Dragon – 75 % Rabatt (£3,74 / €4,99)



Dead Space Digital Deluxe Edition – 85 % Rabatt (£11,99 / €13,49)

– 85 % Rabatt (£11,99 / €13,49)

Final Fantasy VII: Remake Intergrade – 65 % Rabatt (£25,99 / €17,49)



Resident Evil Requiem – 30 % Rabatt (£44,49 / €55,99)



Shinobi: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition – 50 % Rabatt (£17,49 / €19,99)

– 50 % Rabatt (£17,49 / €19,99)

Silent Hill f - 50 % Rabatt (£34,99 / €39,99)



Sonic Racing: Crossworlds Digital Deluxe Edition – 50 % Rabatt (£39,99 / €44,99)

– 50 % Rabatt (£39,99 / €44,99)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – 60 % Rabatt (£8,99 / €9,99)



Wenn du wie immer ein besonders gutes Angebot findest, würden wir uns freuen, wenn du es mit deinen Gamereactor-Freunden unten in den Kommentaren teilst, um so etwas gutes Karma zu sammeln (und mehr Leuten zu helfen, deine Lieblingsspiele zu entdecken). Der Verkauf läuft bis zum 29. Juli.