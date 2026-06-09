Der Xbox-Stratege sagt: "Die Nachfrage nach unserer Konsole übersteigt das Angebot."

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In den letzten Jahren haben wir hauptsächlich über rückläufige Xbox-Verkäufe berichtet, eine Situation, die sicherlich nicht durch Microsofts – unter der Leitung von Phil Spencer – Entscheidung geholfen wurde, alle Xbox-Titel auf allen Plattformen zu veröffentlichen.

Seit Asha Sharma die Leitung von Xbox übernommen hat, hat sich das Vertrauen in das grüne Team jedoch deutlich gestärkt, und es scheint, dass sich das in den Verkaufszahlen zeigt. The Game Business führt ein ausführliches Interview mit Matthew Ball, dem Chief Strategy Officer des Xbox-Teams, der offenbart, dass sie nun vor einem ganz anderen Problem stehen: Der Komponentenmangel bedeutet, dass sie plötzlich nicht mehr genug Konsolen für alle haben, die eine Xbox Series S/X wollen:

"Viele Leute beschweren sich über den Mangel an Xboxen... Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Nachfrage nach unserer Konsole das Angebot übersteigt. Wir bringen sie in so viele Geschäfte wie möglich und produzieren sie so schnell wie möglich. Es gibt eine gravierende Einschränkung, wie schnell wir das erreichen können."

Übrigens ist es nicht nur die Xbox Series S/X, die die Auswirkungen von Komponentenengpässen spürt. Sogar das kommende und viel gehypte Project Helix (die nächste Xbox) scheint betroffen zu sein, was Microsoft dazu zwingt, jetzt neu zu priorisieren:

"Wir arbeiten sehr hart daran, alles, was wir über Helix tun können, zu überdenken, eine Konsole, zu der wir uns verpflichtet haben, und wir sind uns der Veränderungen als Unternehmen sehr bewusst, um sicherzustellen, dass es erschwinglich und flexibel ist.

Wir arbeiten hart daran, das Konsolenmodell neu zu überdenken, nicht ausschließend, sondern additiv."

Wir werden voraussichtlich im November, wenn Xbox 25 wird, mehr über Helix hören. Die Vorstellung, dass die Komponentenknappheit im nächsten Jahr nachlassen wird, erscheint weit hergeholt, und wenn überhaupt, deuten die meisten Anzeichen darauf hin, dass sie sich tatsächlich verschlimmern könnten.