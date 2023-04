Der Xbox Spring Sale hat mit vielen tollen Angeboten begonnen

HQ

Letzte Woche startete Sony seinen Frühjahrsverkauf (etwas, worüber wir berichteten). Der Sony-Deal endet am 12. April, aber das bedeutet nicht, dass wir keine billigen Spiele mehr haben. In der Tat, weit gefehlt, denn Microsoft hat jetzt einen eigenen Frühjahrsverkauf gestartet, der bis zum 20. April läuft und hier zu finden ist.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir zehn ziemlich gute Auswahlen in verschiedenen Genres und Preisklassen gefunden, sowohl alte als auch neue Sachen, und wir glauben, dass die meisten von Ihnen unten etwas finden werden, das Ihnen gefällt:

• Batman: Arkham Collection - 80% Rabatt (£9.99 / €11.99)

• Far Cry 6 - 75% Rabatt (£14.99 / €17.49)

• Lego Star Wars: The Skywalker Saga: Galactic Edition - 60% Rabatt (£27.99 / €31.99)

• Lost Odyssey - 75% Rabatt (4,99 £ / 6,24 €)

• Marvel's Midnight Suns: Enhanced Edition - 50% Rabatt (£32.49 / €37.49)

• Mass Effect Legendary Edition - 75% Rabatt (£14.99 / €17.49)

• New Tales from the Borderlands - 50% Rabatt (£17.49 / €19.99)

• PGA Tour 2K23: Cross-Gen Edition - 65% Rabatt (£22.74 / €26.24)

• Sonic Frontiers - 33% Rabatt (£33.49 / €40.19)

• The Bluecoats - North & South - 70% Rabatt (7,49 £ / 8,99 €)

Das neue Remake von Dead Space ist auch 20% günstiger, was vielleicht nicht als Super-Deal gilt, aber wir wissen, dass viele von euch es wirklich spielen wollen, und können jetzt die digitale Ausgabe zumindest etwas billiger bekommen, also verdient es auch eine besondere Erwähnung. Es gibt auch viele Angebote für Hardware, einschließlich Xbox-Controller, die auch einen Blick wert sind.

Wenn Sie ein besonders gutes Angebot finden, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Gamereactor-Lesern im Kommentarbereich unten helfen. Teilen ist schließlich fürsorglich.