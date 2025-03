Der Xbox-Handheld wird 2025 erscheinen und der Nachfolger der Xbox Series X strebt 2027 an, heißt es

HQ

Das gemunkelte Xbox-Handheld-Gerät nimmt langsam Gestalt an. Laut Xbox-Insider Jez Corden auf Windows Central steht Microsoft kurz vor der Fertigstellung eines Xbox-Handhelds, der nächstes Jahr veröffentlicht wird. Die Quellen von Corden sind in der Regel sehr zuverlässig, so dass man davon ausgehen kann, dass - sofern es keine Verzögerung gibt - ein Gaming-Handheld der Marke Xbox im Jahr 2025 auf den Markt kommen wird. Und obwohl die Tage der dedizierten Handheld-Konsolen vorbei sind, besteht Corden darauf, dass dies "unverkennbar Xbox" aussehen wird, mit einer offiziellen Xbox-Guide-Taste und "Xbox-Design-Sensibilitäten".

Denken Sie daran, dass diese Handheld-Xbox in Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen entwickelt wird und eher Steam Deck, Lenovo Legion oder Asus ROG Ally ähneln wird. Es wird ein PC-orientiertes Gerät sein, das wahrscheinlich unter Windows läuft und den Microsoft Store und den PC Game Pass unterstützt und die Möglichkeit bietet, andere Storefronts wie Steam zu installieren.

Wir sind jedoch gespannt, wie Microsoft dieses Gerät mit "Xbox-Design-Sensibilitäten" brandmarken wird, wenn man bedenkt, dass sie in letzter Zeit taktisch vorgegangen sind, ihre Konsolenangebote zugunsten von Gaming-Diensten wie Game Pass und Cloud-Gaming herunterzuspielen (erinnern Sie sich an das Motto "Sie brauchen keine Xbox, um Xbox zu spielen" im Jahr 2024?).

Die Wahrheit ist, dass Microsoft die Konsolen nicht aufgibt, und derselbe Bericht von Jez Corden besagt auch, dass sich die neue Generation von Xbox-Konsolen in voller Entwicklung befindet, mit einem vorläufigen Veröffentlichungsdatum von 2027, und auch die Abwärtskompatibilität mit älteren Xbox-Spielen unterstützen wird. Die Xbox-Hardware hat eine glänzende Zukunft vor sich.