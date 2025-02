Der X-Account von Kanye West wurde nach einem Wochenende mit antisemitischen und unangemessenen Posts deaktiviert

HQ

Wenn Sie noch ein X-Konto haben, sind Sie wahrscheinlich sehr vertraut mit dem, was Kanye West in den letzten Tagen gemacht hat. Der Rapper nutzte seine Präsenz auf der Social-Media-Plattform, um eine ganze Reihe antisemitischer Kommentare zu posten und auch eine Sammlung pornografischer Videos zu teilen. Der Rapper postete routinemäßig, dass er "Hitler liebte" und "Ich bin ein Nazi", und das war, bevor unzählige nicht jugendfreie Videos auftauchten, was West erklärte, bevor er mit Formulierungen wie "Ich liebe Pornos" postete. Die absurden Aktionen haben dazu geführt, dass viele ihre Besorgnis über die Art und Weise, wie X moderiert wird, lautstark zum Ausdruck gebracht haben, darunter David Schwimmer, der Elon Musk direkt anforderte und forderte, West zu verbieten.

Und offensichtlich wurden einige Maßnahmen ergriffen, sei es von X-Moderatoren oder von West selbst, denn jetzt wurde das Konto des Rappers deaktiviert. Jetzt heißt es lediglich: "Dieses Konto existiert nicht", was für viele zweifellos ein Hauch frischer Luft ist.

Wenn Sie Wests erschütternde Bemerkungen am Wochenende nicht verfolgt haben, merkt Variety sogar an, dass er während seiner Posting-Orgie Mühe und Zeit darauf verwendete, den angeklagten Sexhändler Sean "Diddy" Combs zu verteidigen und behauptete, er habe die Kontrolle über seine Frau Bianca Censori, eine Person, die routinemäßig in der Öffentlichkeit so gut wie ohne Kleidung auftritt, etwas, das wir kürzlich bei den Grammys gesehen haben.

Bisher gibt es weder von West noch von seinen Vertretern eine Stellungnahme zu dieser Situation.

