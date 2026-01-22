Der World Esports Summit kehrt im Februar nach Korea zurück

HQ

Es wurde bestätigt, dass die World Esports Summit offiziell zurückkehren wird, zur 10. Ausgabe zurückkehrt und den vertrauten Ort Busan, Südkorea, als Gastgeberziel wählt.

Die Veranstaltung findet vom 10. bis 11. Februar statt und bringt über 40 Redner aus der breiteren Esports-Welt zusammen, um die Zukunft des kompetitiven Gamings zu diskutieren und mitzugestalten, während sie auch Herausforderungen der Branche behandeln.

Was einige der anwesenden Unternehmen betrifft, so wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass FIFAe, Tencent, NetEase, FIA, Moonton, ESL FACEIT Group und weitere anwesend sein werden.

Wirst du nächsten Monat die World Esports Summit einschalten?