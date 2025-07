Der World Director von Assassin's Creed Odyssey enthüllt das größte Problem mit dem antiken griechischen Setting

HQ

Die Schauplätze von Assassin's Creed bieten dem Spieler immer großartige große Gebäude, auf die er klettern und dann wieder herunterspringen kann, aber manchmal müssen die Entwickler der Tatsache ein wenig zusätzliche historische Fiktion hinzufügen.

Im Gespräch mit Edge (via GamesRadar) erkannte der World Director von Assassin's Creed Odyssey, Ban Hall, als er das Spiel entwickelte, dass das antike Griechenland nicht mit maßstabsgetreuen hohen Gebäuden vollgepackt war. "Viele der Gebäude und Sehenswürdigkeiten, die wir bauten, waren viel kleiner." sagte Hall.

"Und das ist der Grund, warum ein Teil der Ideen entstand, als es darum ging, einige der großen Statuen zu bauen, die wir in Griechenland aufgestellt haben. Sie basierten immer auf mythologischen oder historischen Fakten, immer auf der Arbeit mit dem Forschungsteam, auf der Zusammenarbeit mit einem Historiker. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir einen fantastischen Ansatz für die riesige Statue gewählt haben, der uns dann etwas Episches zum Erklimmen gab. Es gab dem Spieler eine Ablenkung. Du könntest also auf deiner Hauptquest sein und in eine andere Stadt gehen, aber sagen: 'Oh, das gibt es - das werde ich mir mal ansehen'. Dann gibt es dieses Klettern, man bekommt diese Vertikalität."

Die Statuen von AC Odyssey ermöglichten einige der interessantesten Aufstiege des Spiels. Das liegt zum Teil daran, dass man an den Geschlechtsteilen einer Statue hängen kann, aber vor allem daran, dass sie eine Abwechslung zu den riesigen Strukturen darstellen, an die wir in anderen Spielen gewöhnt sind. Es zeigt nur, dass, auch wenn Assassin's Creed nicht immer das historisch genaueste Spiel ist, es sich immer noch so anfühlen kann, als würde es der fantastischen Annahme einer historischen Epoche entsprechen, die man im Kopf hat.