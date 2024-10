Der Wolf Man erwacht in diesem schaurigen neuen Trailer zum Leben

HQ

Leigh Whannell ist mit einem weiteren Horrorfilm zurück. Und nachdem er den geradezu brillanten The Invisible Man inszeniert hat, hat er sich entschieden, es mit einem weiteren klassischen Monster von Universal aufzunehmen. Und zwar The Wolf Man, der Anfang nächsten Jahres – am 17. Januar – in die Kinos kommen soll.

Dieses Mal dürfen wir einen etwas genaueren Blick auf das titelgebende Monster werfen, das sich auf eine arme Familie niederlässt, die gezwungen ist, in einem alten Haus Schutz zu suchen. In den Hauptrollen sind Christopher Abbott und Julia Garner zu sehen, und Sie können sich den Trailer unten sowie eine vollständige Zusammenfassung ansehen.

Blake und seine Familie werden von einem unsichtbaren Tier angegriffen und verbarrikadieren sich in einer verzweifelten Flucht in einem Bauernhaus, während die Kreatur die Umgebung durchstreift. Im Laufe der Nacht beginnt sich Blake jedoch seltsam zu verhalten und verwandelt sich in etwas Unkenntliches, das bald seine Frau und seine Tochter in Gefahr bringt.

Freuen Sie sich auf The Wolf Man ?