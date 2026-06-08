Der weltklasse-somalische Schiedsrichter Omar Artan wurde von den USA trotz seiner Auswahl durch die FIFA für die Weltmeisterschaft 2026 das Visum verweigert

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Omar Abdulkadir Artan, somalischer Fußballschiedsrichter, der seit 2018 von der FIFA gelistet ist und Spiele beim Afrika-Cup der Nationen oder der CAF Champions League geleitet hat, darunter das Finale 2025 zwischen Pyramids und Mamelodi Sundowns sowie bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft, wurde von der FIFA ausgewählt, um bei der Weltmeisterschaft 2026 zu arbeiten. Doch in einer unglaublichen Wendung haben die Vereinigten Staaten ihm das Visum verweigert, sodass er laut AFP unter Verweis auf Ciise Aden Abshir, leitenden Berater des somalischen Jugend- und Sportministeriums und ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, nicht am Wettbewerb teilnehmen kann.

Artan wurde die Einreise am Miami International Airport verweigert und er kehrte nach Istanbul zurück. Er behauptete, ein gültiges Visum für die USA zu haben, aber Somalia ist eines der Länder, die Trump auf einer Reisesperrliste aufnimmt.

"Omar Artan gehört zu Afrikas angesehensten Schiedsrichtern und verdient die Unterstützung der gesamten Fußballgemeinschaft", sagte Abshir. "Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihm zu verbieten, die geplanten Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Engagement des Fußballs für Fairness, Verdienst und den Geist des fairen Spiels."

Artan selbst ist zu einer Inspirationsquelle für das Land und seine Sportindustrie geworden und gewann 2025 sogar einen Preis als bester afrikanischer Schiedsrichter der CAF, der Confederation of African Football. Der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud lobte Artan im vergangenen April, als er als erster Somalier ausgewählt wurde, bei der Weltmeisterschaft als Schiedsrichter zu fungieren.

Omar Artan wurde einer der 52 Schiedsrichter, die die FIFA für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada berufen hat, aber sofern er keine Sondergenehmigung erhält, muss er zu Hause bleiben...