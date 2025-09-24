Der weltgrößte Taifun des Jahres bewegt sich auf China zu, nachdem er Taiwan und Hongkong heimgesucht hat

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Taifun Ragasa, der stärkste Sturm in diesem Jahr, nun auf Südchina abzielt, nachdem er in Taiwan Verwüstungen hinterlassen und Hongkong mit heftigen Winden und Regen heimgesucht hat. Ganze Städte in Taiwan wurden überschwemmt, als Flüsse über die Ufer traten und viele Menschen vermisst wurden, während in Hongkong Wellen an die Küsten schlugen und Hotels und Straßen überfluteten. In Macau schlossen die Casinos vorsichtshalber ihre Spielhallen. Chinas südliche Provinzen bereiten sich nun auf den Landfall vor, mit Massenevakuierungen und Notunterkünften, die bereits eingerichtet sind. Die Behörden warnen, dass Ragasa, obwohl geschwächt, immer noch eine große Bedrohung für die niedrig gelegenen Gebiete entlang des Perlflussdeltas darstellt.