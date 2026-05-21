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Es scheint, als könnte eines der weltweit berühmtesten Schokoladenprodukte kurz davorstehen, aus den Regalen zu verschwinden. Nyheter24 berichtet, dass der österreichische Schokoladenriese Salzburg Schokolade GmbH, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts, nach dem 2021 eingeführten Insolvenzplan nicht wie geplant umgesetzt wurde, in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist.

Dies führte zur Entlassung der 58 Mitarbeiter, die im Unternehmen arbeiteten, und so scheint es, als gäbe es Mozartkugeln zumindest vorerst nicht mehr. Es ist das bekannteste Produkt des Unternehmens und wird weltweit verkauft, obwohl es besonders in Österreich, Deutschland und anderen Teilen Mitteleuropas beliebt ist.

Die Schulden sollen sich auf 7,7 Millionen Euro belaufen, und ein neuer Plan zur Rettung des Unternehmens wurde bereits gestartet. Man könnte vermuten, dass ein so ikonisches österreichisches Unternehmen oder zumindest das Mozartkugeln-Produkt um jeden Preis gerettet wird, aber natürlich gibt es keine Garantien.