Der Weg zu den Weltmeisterschaften begann in Yu-Gi-Oh! Master Duel

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Wettkampf-Yu-Gi-Oh! Duellanten sortieren ihre Decks und bereiten ihre Karten für die Weltmeisterschaften im August vor. Yu-Gi-Oh! Duel Links hat bereits sein Ingame-Event gestartet, bei dem Spieler um ihren Platz bei den Worlds konkurrieren können, und jetzt ist Master Duel an der Reihe.

Wie in einer Pressemitteilung dargelegt, erlauben die WCS-Qualifikationen von Yu-Gi-Oh! Master Duel nicht nur zu beweisen, dass du der beste Duellant bist, sondern wenn du mit ein paar weiteren Duellanten erfolgreich bist, kannst du dir und zwei Teamkollegen einen Platz beim Event sichern. Die WCS-Qualifikationen finden in einem zweistufigen Event statt, das mit der ersten Runde beginnt, die vom 10. bis 22. Juni stattfindet.

Die regionalen Qualifikanten nehmen dann die besten Spieler der ersten Runde und stellen sie vom 19. bis 22. Juni auf die Probe. Der Wettbewerb wird hart sein, denn nur die Besten können sich ihre Chance verdienen, in Tokio anzutreten.

Wenn du einfach nur gerne Duelle machst und es dir egal ist, an Wettbewerben teilzunehmen, gibt es beim Master Duel Road to Worlds Turnier immer noch viel zu genießen. Spieler erhalten Gedenkbelohnungen für das Einloggen, darunter Edelsteine, eine ultraseltene Karte und mehr. Weitere Informationen zur vollständigen Kampagne finden Sie hier.