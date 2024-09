Der Warhammer Day kehrt am 5. Oktober um 17 Uhr BST/18 Uhr MESZ mit Neuigkeiten über das Tabletop-Spiel zurück

HQ

Warhammer-Fans sollten sich auf den 5. Oktober freuen, denn es ist wieder an der Zeit, den Warhammer Day zu feiern. Wie Games Workshop erklärt, ist dies das Jahr des Chaos, "wie die Große Gehörnte Ratte beweist, die sich in Warhammer Age of Sigmar der großen Liga des Pantheons der Chaosgötter anschließt".

Das Unternehmen verspricht einen "großen alten Haufen an Enthüllungen", der am Samstag, den 5. Oktober, um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ/9:00 Uhr PDT gezeigt wird, einschließlich Enthüllungen für alle diese Spiele: Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, Kill Team, Legions Imperialis und Warhammer Underworlds.

Während viele Spieler einige Updates für das kürzlich veröffentlichte Warhammer 40.000 Space Marine 2 erwarten, sind diese jährlichen Events in der Regel ausschließlich dem Tabletop-Rollenspiel gewidmet.

Games Workshop hat auch eine Gedenkminiatur angekündigt, den Chaoszauberer Tzarketh, Fluch des Gesetzes, der in den kommenden Tagen enthüllt wird und am Tag des Showcases, dem 5. Oktober, vorbestellt werden kann. Es wird auf YouTube gestreamt.