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Real Madrid hat den Wahlprozess offiziell eröffnet, nachdem Präsident Florentino Pérez am Dienstag angekündigt hatte, dass der Verein statt eines Rücktritts Neuwahlen abhalten wird. Pérez, 79, ist seit 2006 Präsident und hat seit 2009 alle fünf Wahlen ohne Gegenkandidaten gewonnen. Nun haben alle potenziellen Kandidaten nur neun Tage Zeit, um ihre Kandidatur vorzubereiten und einzureichen: Die Einreichungsfrist ist zwischen dem 14. und 23. Mai geöffnet.

Derzeit ist der 37-jährige Geschäftsmann Enrique Riquelme, Inhaber eines erneuerbaren Energieunternehmens in Mexiko, der bereits 2021 Kandidat für das Amt eines erneuerbaren Madrid-Mitglieds und die Verfügbarkeit von Garantien in Höhe von 15 % des Vereinsbudgets, mindestens 150 Millionen Euro gegenüber dem geschätzten Budget von über 1 Milliarde Euro), der 37-jährige Geschäftsmann Enrique Riquelme, Eigentümer eines erneuerbaren Energieunternehmens mit Sitz in Mexiko, der bereits 2021 versucht hat, für das Präsidentenamt zu kandidieren.

In der Nacht vor Beginn des Wahlprozesses schickte Riquelme einen offenen Brief an Florentino Pérez, in dem er um mehr Zeit bat, um seine Kandidatur vorzubereiten. Riquelme fordert einen "durchsichtigen" Wahlprozess, mit mehr Zeit, ruhig über die Zukunft des Clubs zu debattieren, und besseren Garantien für die Teilnahme der Mitglieder des weißen Clubs.

Pérez' erste Reaktion in einem Interview mit LaSexta am Mittwochabend war für die Idee nicht offen. "Eine Verzögerung? Als im Jahr 2000 Wahlen ausgerufen wurden, habe ich nicht um mehr Zeit gebeten. Ich bin angetreten und habe gewonnen", sagte Pérez über seine ersten gewonnenen Wahlen. Er trat 2006 nach schlechten sportlichen Ergebnissen zurück, kehrte aber 2009 ins Präsidentenamt zurück.