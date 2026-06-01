Der Waffenstillstand könnte enden, wenn Israel die Libanon-Angriffe fortsetzt

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US- und iranische Verhandlungsführer haben eine Vereinbarung erzielt, den aktuellen Waffenstillstand in der Region um weitere 60 Tage zu verlängern, wie wir letzte Woche berichtet haben. Nun könnten Israels anhaltende Angriffe auf den Libanon ein ohnehin schon fragiles Abkommen gefährden.

Laut Reuters warnt das iranische Staatsfernsehen, dass der Waffenstillstand, der im April begann, "sehr wahrscheinlich" zusammenbrechen wird, falls Israel weiterhin Ziele der Hisbollah im Libanon angreifen würde.

Parallel dazu stellt Teheran Berichten zufolge die indirekte Botschaften mit Washington ein. Laut der iranischen Agentur Tasnim haben die Länder aufgehört, über Vermittler zu sprechen, da sie argumentieren, dass Israels neuer Vorstoß in den Libanon die Diplomatie beeinträchtigt.

Wie erwartet und bereits bei anderen jüngsten Konflikten in der Region der Fall, breitet sich dieser Konflikt auf mehreren Fronten aus und trifft die globalen Energiemärkte. Die Quelle verbindet diese jüngste Krise mit israelischen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut, aber auch mit iranischen Bedrohungen im Norden Israels, den Angriffen mit US-Truppen und natürlich dem Druck auf die Ölpreise, die alle die Straße von Hormus und möglicherweise auch die Straße von Bab el-Mandeb (im Südwesten, an der Grenze zu Afrika) betreffen.