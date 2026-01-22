Der Waffencontroller von G'AIM'E kann sich an jeden Bildschirm anpassen

HQ

Wir erinnern uns alle an das erste Mal, als wir ein Spiel mit einer Waffe als Controller gespielt haben. Umgeben vom Neonlicht und entfernten Pings eines Airhockey-Tisches war die Spielhalle der richtige Ort. Leider sind sie nicht mehr so beliebt, aber die Leute wünschen sich immer noch, eine Waffe als Controller in einem Shooter wie Time Crisis zu benutzen.

Hier ist G'AIM'E eingegriffen. Mit der Einführung eines neuen Waffencontrollers hat das Unternehmen uns ermöglicht, diese nostalgischen Arcade-Tage noch einmal zu erleben. Wir haben uns auf der CES mit Heena Lakhani, der Leiterin des internationalen Geschäfts bei G'AIM'E, getroffen, um über das Accessoire zu sprechen und darüber, wie es sich an moderne Bildschirmgrößen angepasst hat.

"Die Technik hinter der Waffe ist ziemlich einfach," erklärte Lakhani. "Wir haben es mit vortrainierten KI-Daten, Tausende und Aberhunderttausende von Daten, die vorinstalliert auf das System geladen sind."

"Es kann jede Bildschirmgröße von 15 Zoll bis 150 Zoll erkennen. Die Technologie ist im Gewehr selbst. Du hast hier eine Kamera. Das System kann jede Bildschirmgröße sehen und erkennen", fuhr sie fort. "Das Einzige, was du wirklich tun müsstest, ist, das System anzuschließen, sicherzustellen, dass du kalibrierst, und bist startklar."

Derzeit ist dieses Setup nur für wenige Titel verfügbar, aber wenn der Controller mehr Unterstützung bekommt, vermuten wir, dass es in Zukunft auch für weitere Spiele kommen wird. Lesen Sie das vollständige Interview für weitere Details unten: