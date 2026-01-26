Der VW ID.4 erhält später in diesem Jahr ein Facelift und einen neuen Namen

HQ

Volkswagen startete seine EV-Pläne, indem sie den Namen "I.D" als eigenständige Kategorie verwendeten und seitdem die ID.4, die ID.3, die ID.5 und kürzlich die ID.7 auf den Markt brachten. Allerdings scheint die Nummerierung zu einem Hindernis geworden zu sein, weshalb VW sie später in diesem Jahr ändern wird.

Wie Automotive News berichtete, wird der ID.4 später in diesem Jahr einfach in "ID" umbenannt werden, wodurch die übrigen Namen der Fahrzeuge in der Reihe noch unbestimmt bleiben.

Dies fällt mit einer neuen, überarbeiteten Version zusammen, die die erste größere Neugestaltung seit fünf Jahren darstellt. Wir wissen nicht viel, aber erwarten eine große Rückkehr der physischen Knöpfe im Inneren, wie Chefdesigner Andreas Mindt gesagt hat:

"[Buttons] wird ab jetzt in jedem Auto sein, das wir bauen. Wir werden diesen Fehler niemals, niemals wieder machen. Am Lenkrad werden wir physische Knöpfe haben. Ehrlich gesagt, es ist ein Auto. Es ist kein Handy."