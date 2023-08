Der Vorwurf von MercurySteam gegen Remote-Arbeit: "Wir sind soziale Tiere"

HQ

Der Vortrag von Enric Álvarez auf dem Gamelab Barcelona 2023 trug den Titel "Are You Sure This Thing is Safe? - Gedanken zu Kreativität, Teamwork und Technologie" und konzentrierte sich hauptsächlich, wie er später gegenüber Gamereactor im folgenden Interview erklärte, "auf die Delokalisierung von Entwicklungsteams, auch bekannt als Remote-Arbeit". Nun, während der CEO von MercurySteam nach seiner Haltung und Aussage etwas Hitze erregte, gab er in dem Video weitere Einblicke in den Wert, den Entwickler und Führungskräfte aus der physischen Interaktion ziehen.

Hier sind ein paar Punkte, mit denen der CEO die Bedeutung der physischen Arbeit und die Nachteile der Fernarbeit für ein Studio wie MercurySteam hervorhebt. "Aber ich verstehe, dass dies jetzt nicht die populärste Meinung ist, aber es ist meine Meinung und es war schon immer meine Meinung", warnt er:



Remote-Arbeit wirft Fragen nach ihrer Nachhaltigkeit und ihren Vorteilen für Einzelpersonen, Projekte, Unternehmen und sogar die gesamte Branche auf. "Meine Sorge ist, dass dies wie eine One-Way-Ticket-Sache ist und wir viele gute Sachen verlieren."



Die Zusammenarbeit bei der Arbeit allein aus der Ferne scheint Álvarez widersprüchlich zu sein und wirkt sich seiner Meinung nach auf das Wohlbefinden der Menschen, die Studiokultur und die Produktqualität aus.



Tägliche persönliche Interaktionen führen zu spontanen Problemlösungen, Kreativität und damit zu einer höheren Produktqualität. "Diese organischen, beiläufigen, unvorhersehbaren Interaktionen sind die Quelle für viele, viele, viele Lösungen."



Das Mentoring junger Talente gedeiht in einem physischen Umfeld und ermöglicht schnelles Wachstum und Inspiration.



Die menschliche Natur sehnt sich nach sozialen Interaktionen, was die Präferenz für virtuelle Arbeitsumgebungen fragwürdig macht: "Wir sind soziale Tiere".



Während die Pandemie die Remote-Arbeit beeinflusst hat, glaubt der CEO, dass sich die Menschen persönliche Interaktionen wünschen.



Andere Branchen und Unternehmen bewerten die Remote-Arbeit neu, erkennen ihre Grenzen und setzen sich für mehr physische Präsenz ein, aber es wird für sie äußerst schwierig sein, zur persönlichen Arbeit zurückzukehren, sobald die Remote-Arbeit eingeführt ist.



Obwohl Remote-Arbeit bequem ist, steht sie nicht im Einklang mit menschlichem Wachstum und sinnvollen Erfahrungen.



Die Mitarbeiter von MercurySteam kehrten nach der Pandemie allmählich ins Büro zurück und stellten Gesundheit und Qualität über Trends.



Die erfolgreiche Geschichte des Studios wurzelte in der persönlichen Zusammenarbeit, die aus der Ferne nicht möglich gewesen wäre (und dazu gehört auch die Gründung durch die Rebel Act Studios): "Wenn sie uns angeboten hätten, aus der Ferne zu arbeiten, hätte es MercurySteam heute nicht gegeben, weil ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, meine Partner kennenzulernen, die Leute, mit denen ich in den Rebel Act Studios zusammengearbeitet habe. Carlos, Darío und der Rest. Und ehrlich gesagt, wäre ich nicht das große Risiko eingegangen, 2,5 Millionen von den Banken zu verlangen und für dieses Geld, für den Teil dieses Geldes, haftbar zu sein. Das war nie passiert."



Álvarez kommt zu dem Schluss, dass die menschliche Natur soziale Interaktionen bevorzugt und dass diese Interaktionen sowohl für das persönliche als auch für das berufliche Wachstum von entscheidender Bedeutung sind und letztendlich zum Erfolg des Studios beitragen.

Was halten Sie von dieser Ausstellung zur Unterstützung der physischen Arbeit im Büro?