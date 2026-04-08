Der Vorstand hat den Vorsitzenden von Paramount, Jeff Shell, entlassen, weil er vertrauliche Gespräche über die Übernahme von WBD preisgegeben hatte

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Man sagt, dass nur Menschen zweimal über denselben Stein stolpern, obwohl manche es einfach vorziehen, ihren Kopf gegen einen Berg zu schlagen. Abgesehen von den Wortspielen scheint der Vorstand von Paramount drastische Maßnahmen gegen seinen Vorsitzenden Jeff Shell zu ergreifen und ihn mit sofortiger Wirkung zu entlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Shell seinen Job als Chef eines großen Unternehmens verliert. Vor drei Jahren wurde er als CEO von NBC Universal entlassen, weil ihm unangemessenes Verhalten gegenüber einem CNBC-Reporter vorgeworfen wurde.

Diesmal sind die Ereignisse jedoch im Zuge der finanziellen und medialen Umwälzungen durch den jüngsten Bieterwettstreit zwischen Netflix und Paramount selbst um die Übernahme von Warner Bros. Discovery ans Licht gekommen. Vor einigen Wochen hatte der damalige Vorsitzende Jeff Shell vertrauliche Kommentare zum Stand der Übernahme in den Büros einer Anwaltskanzlei in Los Angeles offengelegt, was Berichten zufolge zu einer Klage des Investors Robert James "RJ" Cipriani führte. Die Offenlegung dieser Gespräche scheint ein Vertragsbruch zu sein und hat zu einer Klage geführt, die über 150 Millionen Dollar gegen ihn und seine Frau fordert – eine Angelegenheit, die ihn persönlich seit Wochen beschäftigt und heute endlich abgeschlossen ist.

Trotz dieses Streits scheint die Übernahme von Warner Bros. Discovery voranzuschreiten, obwohl noch viele Monate verbleiben, bis sie abgeschlossen ist.

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Danke, Deadline.