Der Vorhang fällt für Rocksmith

Ubisoft hat heute auf der offiziellen Webseite des Musikspiels Rocksmith bestätigt, dass sie die fortlaufende Unterstützung für den Titel einstellen wollen. Wie in der Notiz an die Spieler dargelegt, arbeitet das Team an einem neuen Projekt (weitere Informationen kommen "sobald sie bereit sind"), was das Team dazu veranlasst hat, ein letztes DLC für Rocksmith zu erarbeiten.

2011 feierte das Game auf den Konsolen der alten Generation sein Debüt, ein paar Jahre später kehrte es auf der aktuellen Generation zurück. Nach beeindruckenden 383 Wochen mit DLC-Veröffentlichungen und einer Bibliothek von insgesamt 1570 Songs, die etliche Jahrzehnte sowie Genres umfassen, wird Ubisoft den Proberaum nun also abschließen. Der Entwickler bestätigte jedoch, dass weitere wöchentliche Online-Inhalte geplant seien, da sie noch ein paar weitere "Überraschungen" für die Spieler vorbereiten.