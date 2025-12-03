Der von Y2K inspirierte Arena-Shooter Don't Stop Girlypop erscheint im Januar

Wir haben in letzter Zeit einige verschiedene rhythmusbasierte Bewegungs-Arena-Shooter gesehen, sei es Metal: Hellsinger oder BPM: Bullets Per Minute. Bald wird ein weiteres in diesem Stil debütieren, da der Entwickler Funny Fintan Softworks sich darauf vorbereitet, Don't Stop Girlypop in die Hände von Spielern weltweit zu geben.

Es wurde nun bekannt gegeben, dass das bunte, laute und schnelle Spiel bereits am 29. Januar 2026 über Steam auf dem PC erscheinen wird. Wenn dieser Tag kommt, bereite dich auf ein Abenteuer vor, das von Y2K inspiriert ist und bei dem Stillstehen einfach keine Option ist.

Zur Enthüllung des Veröffentlichungsdatums ist ein neuer Trailer erschienen, der andeutet, was die Spieler im Spiel meistern müssen. Aber die gute Nachricht ist, dass für ein praktischeres Action-Erlebnis derzeit eine Demo auf Steam zum Download verfügbar ist, die Zugang zu sechs frühen Spielstagen, drei einzigartigen Waffen, einem Dino-Begleiter und mehr bietet.

Sehen Sie sich den Trailer unten an, um herauszufinden, ob Don't Stop Girlypop Ihre Zeit im Jahr 2026 wert sein wird.