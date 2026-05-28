Der von Xbox-Spielern meistgefragte Titel ist ein neues Banjo-Kazooie

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Vor fast zwei Wochen hat Microsoft etwas eingeführt, das sie Xbox Player Voice nennen, eine Art digitale Vorschlagsbox, mit der man seine Gedanken zu verschiedenen Themen teilen kann. Sie können dann über Ihre eigenen Ideen und die anderer abstimmen, um Microsoft zu helfen, zu verstehen, was die Xbox-Community will.

Mit Abstand das meistgefragte Feature sind Xbox-Exklusivtitel, etwas, das wir schon früher behandelt haben. Danach folgen noch viele andere Dinge, aber wenn wir uns die Spiele anschauen, was wollen die Fans am meisten? Man könnte denken, Gears of War, Halo oder vielleicht eine Rückkehr von Forza Motorsport wären am attraktivsten – aber nein.

Stattdessen ist das einzige Spiel, für das die meisten Fans gestimmt haben, ein neues Banjo-Kazooie. Die Serie befindet sich seit 2008 trotz zahlloser Gerüchte in einer Pause, und jetzt denken die Leute offensichtlich, es sei höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen.

Und du? Was wäre dein Traumspiel von Xbox Game Studios?