Der von Kingdom Hearts inspirierte 3D-Plattformer Duskfade dauert 15–20 Stunden zum Abschluss

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Am vergangenen Wochenende schloss sich der Entwickler Weird Beluga unzähligen anderen an, um ein Update zu ihrem kommenden Titel zu geben, da das Studio nicht nur das genaue Startdatum für das von Jak & Daxter und Kingdom Hearts inspirierte Duskfade bekannt gab, sondern auch bekannt gab, dass das Projekt auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

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Mit dem Start am 13. August für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 hatten wir kürzlich auch die Chance, mit dem narrativen Designer Ricardo Chorques Mesa über das Spiel zu sprechen, in einem Interview, das ihr hier lesen könnt.

Während dieses Gesprächs erkundigten wir uns nach der erwarteten Länge von Duskfade, woraufhin Chorques Mesa uns Folgendes mitteilte.

"Basierend auf den Playtesting-Sitzungen, die wir kürzlich durchgeführt haben, können wir bestätigen, dass Duskfade s Laufzeit zwischen 15 und 20 Stunden liegt, je nachdem, wie viele Geheimnisse du auswählst."

Im vollständigen Interview erkundigten wir uns außerdem nach der Linearität des Spiels, Weird Belugas Haltung zum Einsatz von KI in der Entwicklung, seiner Philosophie zum Schwierigkeitsgrad und mehr.