Der von Fans erstellte Werbespot für Super Mario Bros Wonder bringt die 80er Jahre zurück

Es ist sehr üblich, dass Leute ihre eigenen Anzeigen für beliebte kommende Videospiele erstellen, aber nicht jeder ist so cool wie die von LUIZ do Comercial auf YouTube. Dieser ist für Super Mario Bros. Wonder, aber ich habe mir vorgestellt, wie er ausgesehen hätte, wenn er in den 80er Jahren veröffentlicht worden wäre.

Er trifft den Vibe wirklich auf den Punkt und erinnert uns an das klassische, aber etwas vergessene Super Mario Bros. 2 aus dem Jahr 1988, das auf Doki Doki Panic basierte, anstatt ein originelles Mario-Abenteuer zu sein. Schaut euch diese schöne Anzeige unten an, und das echte Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober exklusiv für Switch.