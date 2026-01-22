Der Volvo EX60 wurde offiziell vorgestellt

HQ

Wir kennen den Volvo EX60 schon lange, aber jetzt wird er offiziell durch eine Presseveranstaltung und eine Livestream-Show vorgestellt.

Der Volvo-CTO Anders Bell betrat die Bühne und bezeichnete den EX60 als einen "Game Changer", der "einen neuen Standard setzt". Außerdem beschrieb er es als "schnellstes Laden aller elektrischen Volvo und von Natur aus klug."

Zuallererst gibt es eine geschätzte WLTP von 810 Kilometern, 400 kW Lade, was 10-80 % Ladung in 18 Minuten liefert, und ein Antriebsstrang, der 680 PS und ein 0-100 PS in nur 3,9 Sekunden liefert.

Außerdem wird ein neues Innenraumkonzept vorgestellt, das mit einem neuen Infotainmentsystem ausgestattet ist, das mit dem Nvidia Drive AGX Origin Chip ausgestattet ist, der ebenfalls im teureren EX90 verwendet wird, und es wird dasselbe Pilot Assist Fahrassistentenprogramm verwenden.

Der Preis wird voraussichtlich bei etwa 63.000 € beginnen, wobei eine teurere Cross Country-Version etwa zur gleichen Zeit in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erscheint.