Der Volvo EX60 ist bereit, gegen das Tesla Model Y anzutreten

Volvo erweitert sein Portfolio an Elektrofahrzeugen schon seit einiger Zeit, doch nun wird eines der wichtigsten Modelle bald bei den Händlern erscheinen – der EX60.

Der EX60 ist Volvos direkter Konkurrent zu den heutigen gängigen EV-SUVs auf den Straßen, wie dem Tesla Model Y, dem BMW iX3 und dem Mercedes GLC, ein Segment, das im Westen besonders umkämpft und wichtig bleibt.

Das Auto wird am 21. Januar offiziell vorgestellt und hat eine geschätzte WLTP-Reichweite von über 640 Kilometern, also 400 Meilen. Derzeit behauptet Volvo außerdem, bis zu 400 kW Laden zu unterstützen, was Ihnen 160 Kilometer Reichweite "in nur wenigen Minuten" ermöglicht.

Außerdem gibt es 10 Jahre Garantie auf die Batterierückseite, aber weitere Details werden später in diesem Monat bekannt gegeben.