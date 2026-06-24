Der vollständige Veranstaltungsplan für Evo 2026 wurde bekannt gegeben

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Obwohl wir oft Anfang August als den Termin für das wichtigste und wichtigste Evo-Fighting-Game-Festival in Las Vegas ansehen, wird das Festival für 2026 (und wahrscheinlich auch abgesehen davon, dass die Esports-Weltmeisterschaft weiterhin im Juli und August stattfindet) auf Ende Juni vorverlegt, also an diesem kommenden Wochenende.

Mit drei geplanten Aktionstagen zwischen dem 26. und 28. Juni wurde nun der vollständige Zeitplan der Veranstaltungen und Abläufe für Evo 2026 detailliert vorgestellt.

Es ist erwähnenswert, dass am Freitag, den 26. Juni, keine Finals stattfinden, aber am Samstag, den 27. Juni, eine Reihe von Finalaktionen, unter anderem für Granblue Fantasy Versus: Rising, Guilty Gear Strive, Rivals of Aether II, Virtua Fighter V R.E.V.O., Under Night In-Birth II Sys: Celes und Blazblue: Central Fiction.

Am Sonntag, der 28. Juni, finden die größten Ereignisse des Wochenendes statt, denn wir können mit den Finals für 2XKO, Tekken 8, Street Fighter 6, Vampire Savior, Invincible Vs und Fatal Fury: City of the Wolves rechnen.

Schauen Sie hier vorbei für den vollständigen Zeitplan, um zu sehen, wie Sie Ihr Wochenende planen sollten, damit Sie nichts von der Action verpassen.