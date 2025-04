Der vollständige Soundtrack von "The Legend of Zelda" ist jetzt auf Nintendo Music erhältlich

HQ

Nintendo Music hat jetzt einen weiteren Soundtrack für Sie in seinem ständig wachsenden und sich verbessernden Musikkatalog, den Sie genießen können. Und dieses Mal ist es einer der klassischsten Soundtracks in der Geschichte von Nintendo, und wir meinen jemals, genauer gesagt The Legend of Zelda, das Abenteuer, das uns gelehrt hat, das klassische Zelda-Thema zu lieben.

Dieses Album enthält Koji Kondos Originalmusik für das Spiel, das ursprünglich 1986 (und 1987 außerhalb Japans) veröffentlicht wurde, mit zwölf Tracks, die sich über neun Minuten erstrecken. Es mag kurz klingen, aber die Musik kann geloopt werden, versprochen.

Die Trackliste findet ihr unten.