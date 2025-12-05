Der vollständige Name des Peaky Blinders-Films enthüllt, wird im März Premiere feiern

Die einzige Netflix-Nachricht, die uns im Moment wahrscheinlich interessiert, betrifft die beeindruckende Übernahme von Warner Bros. im Wert von 82,7 Milliarden Dollar, zu der der Streaming-Riese gerade zugesagt hat, aber da das frühestens in einem Jahr klären wird, ist vorerst alles wie gewohnt.

Zu diesem Zweck ist der lang erwartete Peaky Blinders Film gerade wieder auf dem Radar aufgetaucht, da der Streaming-Riese den offiziellen Namen des Films bekannt gegeben und sein Premierendatum bekannt gegeben hat.

Der von Cillian Murphy geführte Film soll als Peaky Blinders: The Immortal Man synchronisiert werden und wird ab dem 6. März 2026 erstmals in ausgewählten Kinos Premiere feiern, gefolgt von der Netflix-Streaming-Premiere zwei Wochen später am 20. März 2026.

Darüber hinaus haben wir auch ein Poster zum Bewundern, was wahrscheinlich bedeutet, dass ein Trailer näher ist als weiter entfernt.

Freust du dich auf den Film Peaky Blinders, der nicht das Ende der Geschichte sein wird, wie bisher gedacht...?