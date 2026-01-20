Der vollständige Kalender für Apex Legends Global Series Jahr 6 wurde veröffentlicht

HQ

Da der Apex Legends Global Series gerade sein fünftes Jahr abgeschlossen hat, indem er am Wochenende sein jährliches Championship in Sapporo, Japan, veranstaltete und einen unerwarteten Gewinner krönte, könnte man denken, dass es eine kleine Pause geben wird, bevor die Action wieder beginnt. Das wäre teilweise wahr.

Respawn hat den vollständigen Kalender für Jahr 6 des ALGS offenbart und bestätigt, dass die Hauptaktion ab April beginnt, wenn Split 1 beginnt. Allerdings wird es zwischen Ende Februar und März die Rückkehr des Online Open geben, bei dem die Teams gleichzeitig in spannenden und übertragenen Aktionen antreten können.

Während Sie den vollständigen Veranstaltungskalender in der detaillierten Grafik unten sehen können, sind einige weitere erwähnenswerte Highlights der Split 1 Playoffs Ende Juni und Anfang Juli in Riad, Saudi-Arabien (also fast sicher am Esports World Cup ), Split 2 Playoffs Ende Oktober und Anfang November in Las Vegas und schließlich die Rückkehr des Championship im Januar 2027 in Sapporo, Japan schon wieder.