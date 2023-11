Der vollständige 129-seitige Vertrag, der den Hollywood-Streik beendete, wurde von der SAG-AFTRA veröffentlicht

HQ

Die SAG-AFTRA hat offiziell den vollständigen Vertrag veröffentlicht, auf den sich ihre Mitglieder und die Hollywood-Produktionsgiganten geeinigt haben. Das Dokument, das sich über 129 Seiten erstreckt, soll sicherstellen, dass Schauspieler und andere Mitglieder der Welt der darstellenden Künste, die durch das Gremium repräsentiert werden, besser für ihre Arbeit entschädigt werden, während sie gleichzeitig besser davor geschützt sind, dass ihre Vorlieben in zukünftigen Projekten von KI verwendet werden.

Der Vertrag gibt einen sehr detaillierten Einblick in die Feinheiten der Unterhaltungsindustrie und die verschiedenen Wege, die in Bezug auf die Wiederausstrahlung von TV-Shows und die Verwendung auf Streamern sowie in Bezug auf die Entschädigung von Stunt-Darstellern für ihre gefährlichen Bemühungen beschritten werden müssen. Wenn Sie sich für die Welt des Film- und Fernsehrechts interessieren, wird dieses Dokument zweifellos eine faszinierende Lektüre sein.

In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass es am 30. Juni 2026 ausläuft, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich in einigen Jahren mit Komplikationen in der Produktion rechnen können, während eine weitere Vereinbarung getroffen wird.