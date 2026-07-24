Der virale Waschbär Jimothy kommt zu World of Warcraft

HQ

In den letzten Wochen ist ein Waschbär im Raum Seattle zu einer Art viraler Sensation geworden. Wir sprechen hier von einem kleinen Kerl namens Jimothy (wie er genannt wird), der aufgrund einer Wirbelsäulendeformation einen sehr kurzen und seltsam geformten Körper hat.

Glücklicherweise scheint er überhaupt nicht unter seiner Erkrankung zu leiden, und die Leute im Internet feuern ihn in Videos an, in denen er auf Überwachungskameras und ähnlichem nach Essen sucht. Seine Beliebtheit hat dazu geführt, dass Jimothy nun seine eigene Wikipedia-Seite hat, und nun gibt es ein weiteres Zeichen dafür, dass er es im Leben geschafft hat.

Über Instagram hat der offizielle World of Warcraft -Account angekündigt, dass Jimothy im Spiel unsterblich gemacht wird. In einem kurzen Clip bekommen wir einen Einblick, wie er aussieht, und Blizzard schreibt: "Du hast gefragt, Jimothy hat geantwortet. 🦝 Bald kommt er nach Azeroth."

Das sind alle Details, die wir haben. Wir gehen davon aus, dass Blizzard nicht plant, für Jimothy Geld zu verlangen, aber einige Fans meinen, falls doch, sollte das Geld an Naturschutzorganisationen gehen.