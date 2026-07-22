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Auch wenn Nicht-britische Leser ihn vielleicht nicht so gut kennen, werden diejenigen, die im Land leben, Count Binface nur zu gut kennen, einen Parodiepolitiker, der geschaffen wurde, um sich über die eher verdrehte und ineffektive politische Landschaft des Landes lustig zu machen. Obwohl Graf Binface schon seit mehreren Jahren aktiv ist, trat er kürzlich während der Nachwahl in Makerfield ins Rampenlicht, wo er gemeinsam mit dem neuen Premierminister Andy Burnham um den politischen Sitz antrat, und nun findet sein nächster Kampf in Clacton statt, wo er gegen Nigel Farage von der Reformpartei antreten wird.

Das Lustigste am politischen Kompass des "intergalaktischen Weltraumkriegers" ist, dass er oft plausible und mögliche Versprechen in seinem Wahlprogramm hat, denen seine Wähler vertrauen können, darunter den Bau eines erschwinglichen Hauses, die Begrenzung des Preises für Croissants auf £1 und 99p Flake-Eiscremes auf 99p, die Verstaatlichung von Adele (was auch immer das bedeuten mag), aber auch tatsächlich sinnvolle Versprechen. einschließlich der automatischen Verlängerung aller Online-Abonnements, die sofort abgeschafft werden sollten, und dem Verlust von Subventionen für billiges Essen und Trinken durch Abgeordnete im Parlament.

Jetzt hat Count Binface sich auch der Welt der Videospiele zugewandt, denn in einem kürzlich erschienenen Video (geteilt von Shenmue Dojo) nimmt er gezielt Sega ins Visier und bittet die japanische Firma, "sich zusammenreißen, euch zusammenreißen und das Update fertig machen", in Bezug auf den Mangel an Informationen zu Shenmue 4. Ja, wenn du im Kampf um Shenmue 4 einen Verbündeten brauchst, steht Graf Binface auf deiner Seite.

Er deutet außerdem an, dass vielleicht Sega "zusammen mit Adele verstaatlicht werden muss", was wahrscheinlich eine Herausforderung sein wird, da Sega japanisch ist, aber plausibler ist die Rückkehr eines ehemaligen Londoner Wahrzeichens, da Count Binface außerdem hinzufügt: "Ich würde SegaWorld gerne im Londoner Trocadero neu starten und Sonic the Hedgehog wieder in seiner Blütezeit haben."

Es versteht sich von selbst, dass es sich lohnt, Count Binfaces Loyalität und seine Unterstützung für alles rund um Shenmue 4 im Hinterkopf zu behalten, wenn man bei der kommenden Clacton-Wahl wahlberechtigt ist und Videospiele liebt.