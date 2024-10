Der vierte Jumanji-Film wird im Dezember 2026 in die Kinos kommen

Diese Jumanji-Filme sind in Ordnung, oder? Das Original war in den späten 90er Jahren ein herausragender Hit und hat viele Kindheiten geprägt, und die Fortsetzungen, die außer dem Namen so gut wie nichts mit dem Original zu tun haben, haben eine Menge Geld eingespielt, aber wir sind jetzt ein halbes Jahrzehnt vom letzten Teil dieser Serie entfernt, was die Fans dazu zwingt, sich zu fragen, ob er vergessen wurde.

Nun, zum Glück ist es nicht in Vergessenheit geraten, aber wir sind noch mehr als zwei Jahre von der Veröffentlichung des nächsten Jumanji-Films entfernt. Deadline berichtet, dass der Film am 11. Dezember 2026 in die Kinos kommen wird. Alle Stars, darunter The Rock, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan, sind in Gesprächen über eine Rückkehr und werden es wahrscheinlich auch tun.

Wenn man bedenkt, wie beschäftigt The Rock und Jack Black heutzutage sind, macht es Sinn, dass wir seit einiger Zeit keine Rückkehr zu Jumanji mehr gesehen haben, aber wenn dieser vierte (oder dritte) Film in die Kinos kommt, werden seit dem letzten Eintrag sieben Jahre vergangen sein. Wir müssen sehen, ob es immer noch ein hohes Maß an Begeisterung gibt.