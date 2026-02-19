Der verstorbene James Van Der Beek tritt als verdrehter Pastor in Lionsgates kommendem Thriller The Gates auf

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass der Schauspieler James Van Der Beek tragisch verstorben ist. Auch wenn Sie sich noch mit dem frühen Tod des 48-jährigen Schauspielers abfinden, wird es nicht mehr lange dauern, bis eine seiner letzten Schauspielrollen im Kino auftaucht.

Bereits am 13. März startet der Horror-Thriller The Gates in den Kinos, in dem Van Der Beek als verdrehter Pastor auftritt, der lose Enden verknüpfen will, bei denen er brutal eine Frau ermordet hat. Da die Einheimischen Van Der Beeks Bösewicht treu sind, zeigt dieser Film, wie eine Gruppe junger Männer um ihr Leben rennt und gleichzeitig versucht, dieses Monster zur Rechenschaft zu ziehen.

Regie führte John Burr und außerdem mit Mason Gooding, Algee Smith und Keith Powers in den Hauptrollen, die offizielle Zusammenfassung von The Gates erklärt: "Der Roadtrip von drei Freunden wird furchterregend, als sie einen Mord in einer bewachten Wohnanlage miterleben. Gefangen im Inneren, gejagt von Bewohnern, die ihnen die Schuld geben, zerbricht ihre Bindung, als ein charismatischer, aber finsterer Patriarch näher rückt."

Den Trailer zu The Gates sehen Sie unten, um Van Der Beek in seiner vorletzten Schauspielrolle in Aktion zu sehen (wobei die letzte Folge eine TV-Serie namens Elle sein soll, die später in diesem Jahr erscheint).